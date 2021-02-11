Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає вакцину від COVID-19 вже через тиждень і готовий зробити щеплення в прямому ефірі. Іноземні препарати Pfizer / BioNTech і AstraZeneca в Україні очікують до кінця лютого. Тим часом Кабінет міністрів заборонив реєструвати в Україні російську вакцину «Супутник V». (Відео Current time)