«Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, забороняється», – йдеться в постанові.
Яким препаратом вакцинуватимуть громадян України від коронавірусу? (відео)
Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає вакцину від COVID-19 вже через тиждень і готовий зробити щеплення в прямому ефірі. Іноземні препарати Pfizer / BioNTech і AstraZeneca в Україні очікують до кінця лютого. Тим часом Кабінет міністрів заборонив реєструвати в Україні російську вакцину «Супутник V». (Відео Current time)
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