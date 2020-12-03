На «ковідного» пацієнта виділяють в середньому 45 тисяч гривень – НСЗУ

45 тисяч гривень виділяє Національна служба здоров’я на одного пацієнта із COVID-19 в інфекційному відділенні. Про це заявив на пресконференції в Одесі т.в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

На медикаменти в інфекційному відділенні виділяють щодоби по 5 тисяч гривень на пацієнта, а у звичайному – по 900 гривень. Ліки надаються за клінічним протоколом міністерства охорони здоров’я, який регулярно модифікується, зазначив Віленський.

«Це середньозважений показник. Якщо пацієнт перебуває у відділенні два дні ми виділяємо 45 тисяч, і якщо перебуває 20 діб – також. Цих грошей абсолютно вистачає. Лікарні по Україні в середньому витрачають на одного пацієнта 35 тисяч гривень, тобто 10 тисяч ще залишається невикористаними», – заявив Віленьский.

За перебування пацієнта в звичайному відділенні лікарням платять до 12 тисяч гривень.

Цими коштами, повідомив чиновник, розпоряджається головний лікар закладу, але тарифи розраховані так, щоб грошей вистачало на пацієнта в будь якому стані. Крім «ковідного» пакету, медичні заклади, де лікуються пацієнти із COVID-19, отримують від НСЗУ гроші на «звичайне» лікування, це так звані «основні пакети», наголосив Віленський.

«Туди входить і хірургічна допомога, і терапевтична допомога. Сьогодні таких пацієнтів майже немає, отже лікарня може закумулювати кошти для надання безкоштовної медичної допомоги», – заявив Віленський.

Т.в.о. директорки департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва уточнила Радіо Свобода, що станом на 3 грудня в Одеській області є 18 лікарень, які приймають пацієнтів із COVID-19. 15 з них підписали договори із НСЗУ та отримують «ковідні» пакети, решті допомагають з обласного бюджету.

Волонтери та пацієнти розповідали Радіо Свобода, що за ліки доводиться платити власним коштом. Частіше за все це препарати для лікування ускладнень після COVID-19, але інколи це і препарати, які входять до протоколу. В НСЗУ порадили перевіряти інформацію про наявність ліків і повідомляти на гарячу лінію, якщо від пацієнтів вимагають купувати препарати, що є в наявності.