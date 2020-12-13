Радіо Свобода Weekly: локдаун після свят, вакцина для України та які документи знищив Генштаб

Початок вакцинування у світі і карантин «після свят» в Україні

Подією цього тижня став початок масової вакцинації проти COVID-19 у Великій Британії. Найпершою людиною у світі, яку було щеплено препаратом компанії Pfizer, стала 90-річна британка.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна отримала від COVAX офіційне схвалення її запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Крім того, із 8 січня 2021 року в Україні знову почнеться карантин – щоправда, не такий жорсткий, як навесні. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів цього тижня. Які заклади не зможуть працювати на повну після свят і що уряд пропонує бізнесу натомість – у матеріалі Радіо Свобода.

Вакцина проти COVID-19: перемога чи блеф? Інтерв’ю імунолога Бориса Донського

Отже, світ має тепер вакцини від коронавірусу, деякі країни почали масове щеплення – чи є це початком кінця COVID-19? Наскільки безпечні щеплення – як оцінити російську вакцину? Чи довго тримаються після щеплення антитіла? Коли вакцинується Україна? Скільки ще в принципі триватиме пандемія і чи мутує коронавірус? Запланований в Україні на січень локдаун – ефективний захід чи профанація? Імуномодулятори, вітаміни, цинк запобігають зараженню «короною» чи завдають шкоди? Є взагалі способи покращити імунітет проти COVID-19? На ці та інші запитання відповів Радіо Свобода імунолог Борис Донськой.

Один із померлих від COVID-19 сидів і чекав документи на виписку – завідувач «ковідним» відділенням на Одещині

Із початку жовтня і завідувач відділенням Одеського обласного центру соціально-значущих хвороб Олена Гулевич і її підлеглі розпочинають роботу вранці і закінчують о дев’ятій-десятій вечора. Приходять до лікарні і на вихідних. У відділенні​ півсотні «ковідних» ліжок, а на реанімацію доводиться відправляти в інші лікарні чи відділення. Тут чекають на розведення кисню по палатах, але кажуть, що дефіциту кисневих концентраторів немає, бо вони є біля кожного ліжка. Завідувачка в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла, чому і як люди помирають від коронавірусу, яке супутнє захворювання стає найбільшою проблемою, і за яким графіком доводиться працювати в останні місяці.

У карпатському селі Верхня Рожанка скандал через самопроголошену «сільраду». Селяни називають версії

У карпатському селі Верхня Рожанка, що у Сколівському районі Львівщини, 10 його жителів самопроголосили «сільську раду», обрали «керівні органи», ухвалили «рішення» про те, що на території використовуватимуть не державний синьо-жовтий, а перевернутий жовто-блакитний прапор. Провести збори у селі приїхав спеціально житель Дніпра.

Керівництво об’єднаної територіальної громади Славська заявило, що «не допустить повторення сценарію, який свого часу був реалізований на півдні та сході України». Як виявилось, в Україні діє система проголошення таких «органів влади». Вже у 43 населених пунктах збирали невеликі групки людей. Як у селі люди оцінюють ситуацію? Дізнавалось Радіо Свобода.

Зеленський і корупція: шість кроків вперед і десять назад – експерти

Безкомпромісно боротися з корупцією, карати за злочинні схеми попередню владу, і передусім експрезидента Петра Порошенка. Із цими гаслами прийшов до влади чинний президент України Володимир Зеленський. Ці гасла глава держави час від часу повторює у своїх відеозверненнях. Але з реальними кроками не все так однозначно. Радіо Свобода зібрало найважливіші рішення влади, які впливають на українську корупцію та на боротьбу з нею: від моменту зміни влади в Україні і донині. І попросило експертів оцінити їх.

Далі кілька резонансних нових із розслідувань «Схем»:

Венедіктова не доплатила за проживання на державній дачі, оренда якої обійшлась їй утричі дешевше

Низка депутатів безоплатно отримали офіси під приймальні у бізнес-центрі, пов’язаному з Коломойським

Після розслідування «Схем» НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо депутата від «Слуги народу» Куницького

Річниця нормандського саміту: чого досягла Україна

9 грудня 2019 року у Парижі вперше за три роки відбувся саміт «нормандської четвірки» – зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Чого ж насправді досягла Україна через рік після зустрічі у Парижі, аналізує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников ↓

САУ «Богдана»: чому зупинились випробування української гаубиці калібру НАТО?

Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас Реалії» дізналися деталі процесу розробки нової української гаубиці калібру НАТО «Богдана». Чому випробування цієї самохідної артилерійської установки вже майже рік як заблоковані? Про «Богдану» знову згадали після заяви представників українського Міноборони про плани купити чеські САУ Dana. Багатьох це збурило, мовляв, виробляти їх почали ще за часів «холодної війни». Навіщо українській армії Dana? І що буде з українською «Богданою»? Читайте і дивіться.

Знищено документи про окупацію. Які докази утилізували у Генштабі ЗСУ?

Генштаб Збройних сил України знищив записи військових, які стосувалися незаконної анексії Криму в 2014 році. Інформацію про це оприлюднив генерал-полковник Володимир Замана. Утилізацію провели за інструкцією та наказом Міністерства оборони. Які саме документи було знищено – читайте у матеріалі.

Капелюх на «головній ялинці» і «ковзанка» у Києві

Капелюх, встановлений на ялинку на Софійській площі у Києві, символізує казку і є немов оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево. Про це в ексклюзивному коментарі розповів Радіо Свобода Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, що виступає організатором цьогорічного святкового містечка. «Це вперше ми зробили для дітей щось... Всі забули класику, традиції: на ялинці завжди були лісові герої, шишки, жолуді, грибочки», – додав Добруцький. Утім, пізніше заявив, що капелюх таки замінять на зірку.

Ялинку в Києві відкриють 19 грудня о 19:00. Як Київ готується до Різдва під час пандемії COVID-19 – дивіться у фотогалереї.

Також столиця оговтується від ожеледиці. Приблизно так кияни пересувалися містом цього тижня – більше фото тут.

Живі образи українського села: віднайдено унікальний фотоархів Івана Литвина

Черкаський художник Ігор Солодовніков знайшов на горищі унікальний архів фотографій свого діда Івана Литвина. 5000 знімків зберегли обличчя українських селян та ще живі народні традиції, які не потрапили в об’єктив офіційних радянських фотографів. Тепер можна побачити, як насправді жили та працювали селяни, в що одягалися та як проводили будні та свята. Подібного архіву в центральній Україні ще ніколи не знаходили. Фото Литвина створюють неповторний образ часу в один із переломних періодів української історії кінця 1950-х ‒ початку 1970-х років. Радіо Свобода вперше публікує ці фото та розповідає драматичну історію їхнього автора.

10 фактів про Катерину Білокур: сама навчилася малювати і стала відомою на весь світ

Квіти, намальовані Катериною Білокур, упізнають одразу, бо вони ніби висять у повітрі і випромінюють світло. «Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ», – сказав про Білокур Пабло Пікассо, якого вважають одним із найвидатніших митців XX століття. Між тим, Катерина Білокур, як і всі українські селяни в СРСР, не мала навіть паспорта. Однак сила її таланту була такою, що пробилася навіть крізь «залізну завісу». Радіо Свобода зібрало 10 фактів про життя Катерини Білокур.

Ваше Радіо Свобода Weekly

Радіо Свобода Weekly – усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щонеділі о 15-й годині якраз до Вашої післяобідньої кави. Підписатись на розсилку можна тут.