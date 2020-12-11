Ожеледь у Києві: столиця України перетворилася на «ковзанку» – фоторепортаж

11 грудня Київ потерпав від ожеледиці після того, як у мінусову температуру задощило. У Києві через негоду запровадили оперативний стан для громадського транспорту, призупинив роботу міський фунікулер. Протягом ночі у столиці працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад із ручного прибирання (272 працівники). Крім того, до боротьби з ожеледицею залучили 4 тисячі двірників.

За добу на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, сім із цих повідомлень стосувалися ДТП із загиблими або травмованими. Внаслідок автопригод загинули дві людини і шестеро були травмовані.

