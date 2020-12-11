Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 грудня 2020, Київ 01:06
Фотогалереї

Ожеледь у Києві: столиця України перетворилася на «ковзанку» – фоторепортаж

11 грудня Київ потерпав від ожеледиці після того, як у мінусову температуру задощило. У Києві через негоду запровадили оперативний стан для громадського транспорту, призупинив роботу міський фунікулер. Протягом ночі у столиці працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад із ручного прибирання (272 працівники). Крім того, до боротьби з ожеледицею залучили 4 тисячі двірників.
За добу на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, сім із цих повідомлень стосувалися ДТП із загиблими або травмованими. Внаслідок автопригод загинули дві людини і шестеро були травмовані.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG