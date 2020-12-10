Венедіктова не доплатила за проживання на державній дачі, оренда якої обійшлась їй утричі дешевше – «Схеми»

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вирішила не вносити доплати за проживання у державній резиденції комплексу «Пуща-Водиця» площею майже 700 квадратних метрів, повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше Венедіктова обіцяла, що внесе доплату, якщо службова перевірка підтвердить занижену вартість оренди. Цю заяву вона зробила після того, як журналісти «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода й телеканалу «UA: Перший») оприлюднили офіційно затверджені розрахунки комплексу «Пуща-Водиця», за якими оренда будинків першого класу на території комплексу вартує втричі дорожче, аніж сплачувала генпрокурорка.

Відмову доплатити різницю в Офісі генпрокурора пояснили так: «Жодних додаткових доплат за проживання в державній резиденції Ірина Венедіктова не здійснювала, оскільки орендна плата була сплачена нею відповідно до розрахунку до договору про надання у користування держрезиденції», – повідомили в пресслужбі відомства.

І додали: «Таким чином, місячна плата за користування держрезиденцією повністю узгоджується з арифметичними розрахунками вартості користування 1 кв. м. майна, наданого в користування, та періоду, в який Ірина Венедіктова користувалась ним».

Такої ж логіки дотримуються і у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами: «Венедіктовою І.В. сплачувались кошти за проживання у розмірі, передбаченому договорами користування будинком».

Раніше журналісти розповіли, що генпрокурорка сплачує втричі меншу ціну за оренду державної резиденції, ніж встановлену офіційними розрахунками Державного управління справами на 2020 рік, які «Схеми» отримали у своє розпорядження.

Згідно з ними, вартість оренди одного квадратного метра у приміщеннях найвищого класу в комплексі «Пуща-Водиця» складає майже 320 гривень на місяць.

Маєток, в якому мешкала Венедіктова, не лише належить до найбільш облаштованих приміщень на території, а й має статус державної резиденції. Як встановили «Схеми», квадратний метр оренди, судячи з укладеного контракту, коштував Венедіктовій 95 гривень на місяць (64 тисячі гривень за весь будинок щомісячно).

Тобто, підкреслювали журналісти, виходячи з цих розрахунків, генпрокурорка мала би додатково доплачувати щонайменше 152 тисячі гривень на місяць.

Після оприлюднення цієї інформації Ірина Венедіктова пообіцяла розібратись із розрахунками і в разі необхідності доплатити різницю у вартості оренди: «Я попросила надати мені методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, плати за використання загальних територій і тому подібне. Упевнена, в найближчий час будуть проведені необхідні службові перевірки та, таким чином, отримані відповіді на поставлені питання. Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена на більш високому рівні, я негайно сама за своєю особистою ініціативою внесу необхідну доплату».

Як раніше стало відомо, генеральна прокурорка скористалася секретною постановою Кабінету міністрів від 19 червня за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, якою були внесені зміни до іншої урядової постанови «Про державні дачі та резиденції», що дозволило користуватися ними не тільки президентові, прем’єр-міністру й голові Верховної Ради України, як це було раніше, але й іншим громадянам «у визначеному суб’єктом управління порядку».

Хоча, як з’ясували журналісти , на практиці скористатися таким правом пересічний громадянин не зможе.

Згідно з договором оренди, який «Схеми» отримали у своє розпорядження, у липні цього року Венедіктова орендувала будинок зі спеціальним статусом державної резиденції в «Пущі-Водиці» загальною площею майже 700 квадратних метрів.

Знімальна група також двічі, вранці 15 і 16 вересня, помічала, як дві автівки Mercedes S-класу виїжджали з території комплексу і прямували в бік центру Києва. Пізніше журналісти зафіксували заїзд цього кортежу до Офісу генпрокурора.

Тоді у дописі у фейсбуці й окремому коментарі «Схемам» у Ірини Венедіктової зазначили, що цей переїзд на державну резиденцію – «тимчасовий захід», пов’язаний із «міркуваннями безпеки».

Згодом журналісти повідомили про переїзд генпрокурорки з родиною у Лісники під Києвом.