Венедіктова каже, що не знала про занижену вартість оренди держрезиденції і тепер хоче з’їхати – «Схеми»

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що їй було невідомо про занижену вартість оренди держрезиденції у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами, у якій вона мешкає, і обіцяє внести доплату, якщо службова перевірка виявить заниження вартості. Також вона заявила, що планує виїхати звідти протягом кількох днів, щоб «не дозволити суспільству сумніватися». Раніше журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) розповіли, що вона взяла в оренду державну резиденцію за цінами вдвічі дешевше офіційної розрахункової вартості ДУС для оренди інших будинків на території комплексу «Пуща-Водиця».

Після того, як журналісти звернулися із письмовими запитаннями, Ірина Венедіктова спершу опублікувала допис у фейсбуці, де повідомила, що переїзд до державної резиденції був пов’язаний з «міркуваннями безпеки» і щодо вартості оренди підкреслила, що отримала пропозицію і «просто з нею погодилася».

«Почувши про те, що представники громадянського суспільства і журналісти зацікавилися темою мого проживання у цьому будинку, я негайно направила відповідні запити у відповідні органи влади з метою прояснити ситуацію і об’єктивно розібратися в ній. Я попросила надати мені методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, плати за використання загальних територій і тому подібне. Упевнена, в найближчий час будуть проведені необхідні службові перевірки та, таким чином, отримані відповіді на поставлені питання. Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена на більш високому рівні, я негайно сама, за своєю особистою ініціативою, внесу необхідну доплату, щоб не залишити навіть тінь сумніву в цьому чутливому для суспільства питанні», – йдеться в дописі генпрокурорки.

Пізніше Офіс генпрокурора надіслав офіційну відповідь на запит «Схем», у якій зазначається, що Венедіктовій «нічого не відомо про обставини ухвалення постанови Кабміну від 19 червня», якою були внесені зміни до іншої урядової постанови «Про державні дачі та резиденції» – що дозволило користуватися ними не тільки президенту, прем’єр-міністру та голові Верховної Ради України, як це було раніше, але й іншим громадянам «у визначеному суб’єктом управління порядку». Хоч як виявило розслідування, на практиці скористатися таким правом пересічний громадянин не зможе. На запит «Схем», чи можна взяти в оренду державну резиденцію чи дачу, у Державному управлінні справами відповіли відмовою.

«Для неї, як Генерального прокурора, важливо лише те, що є всі правові підстави для її проживання у одному з будинків цієї державної резиденції. Зважаючи на наявність цієї постанови Кабміну, Управління державної охорони поінформувало Ірину Венедіктову, що є можливість її поселення до цієї державної резиденції», – сказано у відповіді ОГП.

Відносно ймовірного конфлікту інтересів через підписання договору оренди з керівником комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Євгеном Єгоровим, який є підозрюваним у справі, яку розслідують її підлеглі, прокурори ОГП – щодо незаконного привласнення колишнім першим заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним земельної ділянки у Пущі Водиці і будівництва там житлового будинку, у ОГП відповіли: «Їй нічого не було відомо з приводу його статусу обвинуваченого у кримінальному провадженні». І додали: «якщо Євген Єгоров мав такий конфлікт інтересів, враховуючи, що йому відомо, що Ірина Венедіктова обіймає посаду генерального прокурора, то відповідно до вимог чинного антикорупційного законодавства, він мав би повідомити про це».

Згідно із договором оренди, який «Схеми» отримали у своє розпорядження, у липні цього року Венедіктова орендувала будинок зі спеціальним статусом державної резиденції в «Пущі-Водиці» загальною площею майже 700 квадратних метрів.

Знімальна група також двічі, вранці 15 та 16 вересня помічала, як дві автівки Mercedes S-класу виїжджали з території комплексу і прямували в бік центру Києва. Пізніше «Схеми» зафіксували заїзд цього кортежу до ОГП.

За інформацією джерел «Схем», обізнаних із ситуацією, оренда державної резиденції для Венедіктової була продовжена до 11 жовтня.

І така оренда вартує для генпрокурорки вдвічі дешевше, ніж коштує користування іншими будинками комплексу «Пуща-Водиця», навіть без особливого статусу – йдеться у розслідуванні.

Відповідно до даних ДУС, які отримали журналісти, вартість оренди одного квадратного метру у приміщеннях найвищого класу у цьому комплексі, затверджена у 2015-му році, складала майже 170 гривень на місяць. Будинок, де мешкає Венедіктова – не лише належить до найбільш облаштованих приміщень на території, а й має статус державної резиденції. Але квадратний метр оренди, судячи з укладеного контракту, коштує Венедіктовій лише 95 гривень на місяць.

Тобто, підкреслюють журналісти, якщо брати за основу офіційно затверджений розрахунок ДУС, оренда державної резиденції для Венедіктової мала би обійтись не у шістдесят тисяч гривень на місяць, а майже вдвічі більше – 115 тисяч гривень.

Раніше «Схеми» розповідали, як генпрокурорка Венедіктова не відобразила у декларації проживання у елітному старому будинку неподалік від Офісу президента. Тоді вона запевнила, що внесе ці дані у наступну декларацію.