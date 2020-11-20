У Кіберполіції розповіли про обставини звільнення та поновлення на службі чоловіка Венедіктової

У Кіберполіції розповіли у відповідь на запит Радіо Свобода про обставини звільнення та поновлення у департаменті чоловіка генпрокурора України Ірини Венедіктової, Дениса Колесника.

В оприлюдненому ввечері 16 листопада розслідуванні Bihus.info йдеться про те, що чоловік генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади в Департаменті кіберполіції Національної поліції України, отримав 750 тисяч гривень допомоги і через 10 днів за конкурсом поновився на посаді заступника начальника департаменту кіберполіції. Bihus.info додають що упродовж періоду звільнення авто Дениса Колесника було припаркованим біля роботи упродовж всього робочого дня.

«Поліцейський при звільненні має здати посаду, здати наявну службову документацію, спеціальні засоби, зброю, матеріальні цінності, закріплені за поліцейським, не пізніш ніж через місяць від дня отримання витягу з наказу. Виходячи з цього, Денис Колесник після звільнення перебував на території департаменту кіберполіції (ДКП) для реалізації зазначених вимог, а також під час проходження співбесіди на зайняття вакантної посади заступника керівника ДКП», – мовиться у повідомленні.

У департаменті також пояснили, чому з «поліцейської» посада Колесника після його звільнення була переведена у категорію «держслужбовця». І саме за цією категорією його знову прийняли на роботу.

«З метою наближення підрозділів кіберполіції до громадськості, у першу чергу відходу від стереотипу «каральної функції» поліції до надання сервісу, враховуючи досвід правоохоронних органів іноземних країн, прийняте рішення щодо проведення низки організаційно-штатних змін у структурі департаменту кіберполіції НП України, одна з яких – атестовану посаду заступника начальника департаменту, який відповідальний за напрямок надання сервісу, перевести в ранг державної служби (цивільна особа). У зв’язку з чим посаду заступника начальника департаменту кіберполіції – начальника 2-го управління (організаційно-аналітичної роботи та забезпечення діяльності) було скорочено», – зазначили у кіберполіції.

Як пояснили у ДКП, Колесника було звільнено зі служби у Нацполіції 30 вересня «у зв’язку зі скороченням займаної посади, а також наявною вислугою більш як 25 років для призначення пенсії».

1 жовтня на його посаду, вже кваліфіковану як «державна служба», оголосили конкурс.

«Для участі у відборі ДКП отримано 11 заяв від бажаючих кандидатів, однак у співбесіді безпосередньо брали участь всього чотири особи, одна з яких Колесник Д.Ю. За результатами вивчення кандидатів, ураховуючи їхні морально-ділові якості та професійний досвід, Колесника Д.Ю. відібрано як переможця та призначено на посаду заступника начальника Департаменту – начальником 2-го управління (організаційно-аналітичної роботи та забезпечення діяльності)», – мовиться у повідомленні.

В зв’язку з чим Колесник після звільнення отримав 750 тисяч гривень допомоги, у Кіберполіції не відповіли.