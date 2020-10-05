Нові розрахунки: генпрокурорка платить за держрезиденцію втричі менше, ніж мала б – «Схеми»

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами за цінами втричі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків першого класу на території цього ж комплексу. Про це свідчать нові розрахунки 2020-го року, які отримали журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Раніше журналісти повідомили, що генпрокурорка сплачує вдвічі меншу ціну за оренду державної резиденції. Вони посилалися на розрахунки від 2015-го року, які встановлені Державним управлінням справами і які «Схеми» отримали у своє розпорядження. Пізніше у відповідь на запит у ДУС надали розрахунки за користування приміщеннями комплексу відпочинку«Пуща-Водиця» станом на 2020 рік, затверджені тоді ще керівником цього управління Сергієм Борзовим.

Вартість оренди одного квадратного метра у приміщеннях найвищого класу у комплексі складає майже 320 гривень на місяць. Державна резиденція, де оселилася Венедіктова, не лише належить до найбільш облаштованих приміщень на території, а й має статус державної резиденції. Як встановили «Схеми», квадратний метр оренди, судячи з укладеного контракту, коштує Венедіктовій майже 95 гривень на місяць.

Виходячи з нових розрахунків, підкреслюють журналісти, генпрокурорка мала би сплачувати у понад три рази більше за оренду державної резиденції. Тобто вона не доплачує щонайменше 152 тисячі гривень на місяць, якщо порівнювати з цінами на оренду приміщень першого класу в комплексі «Пуща-Водиця».

Як раніше стало відомо, очільниця Генпрокуратури скористалася секретною постановою Кабінету міністрів від 19 червня за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, якою були внесені зміни до іншої урядової постанови «Про державні дачі та резиденції», що дозволило користуватися ними не тільки президентові, прем’єр-міністру й голові Верховної Ради України, як це було раніше, але й іншим громадянам «у визначеному суб’єктом управління порядку».

Але, як з’ясували журналісти , на практиці скористатися таким правом пересічний громадянин не зможе. На запит «Схем», чи можна взяти в оренду державну резиденцію чи дачу, у Державному управлінні справами відповіли відмовою.

«(…) Порядком передбачено проведення екскурсій на таких об’єктах, а також громадських і культурно-мистецьких заходів. Вказані об’єкти в оренду не передаються», – зазначили в ДУС, якому підпорядковується комплекс «Пуща-Водиця», у відповідь на запит «Схем».

Окрім письмової відповіді, цю інформацію журналістам підтвердили і телефоном у Державному управлінні справами: «Державні резиденції в оренду передаватися не можуть».

Згідно з договором оренди, який «Схеми» отримали у своє розпорядження, у липні цього року Венедіктова орендувала будинок зі спеціальним статусом державної резиденції в «Пущі-Водиці» загальною площею майже 700 квадратних метрів.

«Комплекс надає у тимчасове користування державну резиденцію загальною площею 675,1 кв.м, що складається з житлового будинку, в якому 6 кімнат та інших допоміжних приміщень та майна. Термін дії договору – з 9 серпня по 13 вересня 2020 року. За користування наданим приміщенням користувач здійснює оплату щомісячно у розмірі 63 тисяч 990 гривень», – мовиться в договорі оренди, підписаним напряму з Венедіктовою.

Знімальна група також двічі, вранці 15 і 16 вересня, помічала, як дві автівки Mercedes S-класу виїжджали з території комплексу і прямували в бік центру Києва. Пізніше «Схеми» зафіксували заїзд цього кортежу до Офісу генпрокурора.

Згідно з інформацією джерел «Схем», обізнаних із ситуацією, оренда державної резиденції для Венедіктової була продовжена до 11 жовтня.

«Схеми» звернулися за коментарем до очільниці ОГП. Наступного дня вона опублікувала допис у фейсбуці: «Розмір орендної плати я не встановлювала, а отримавши пропозицію, просто з нею погодилася, прекрасно розуміючи, що моє перебування в цьому будинку займе лише декілька місяців, не більше… Я попросила надати мені методологію розрахунку орендної плати за використання самого будинку, плати за використання загальних територій і тому подібне. Упевнена, в найближчий час будуть проведені необхідні службові перевірки та, таким чином, отримані відповіді на поставлені питання. Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена на більш високому рівні, я негайно сама, за своєю особистою ініціативою, внесу необхідну доплату, щоб не залишити навіть тінь сумніву в цьому чутливому для суспільства питанні».

Також Венедіктова повідомила, що вирішила «якомога скоріше переїхати».