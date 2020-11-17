Bihus.info: чоловік Венедіктової звільнився з поліції, отримав 750 тисяч і поновився на роботі

Чоловік генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади в кіберполіції, отримав 750 тисяч гривень допомоги і через 10 днів за конкурсом поновився на посаді заступника начальника департаменту кіберполіції. Про це йдеться в оприлюдненому ввечері 16 листопада розслідуванні Bihus.info.

Як зазначила в матеріалі Bihus.info юристка з трудового законодавства Вікторія Поліщук, формально така схема є законною.

«По-перше, всі обов’язкові виплати – це заробітна плата, це вихідна допомога, якщо вона є, невикористана частина відпустки. Якщо є премії, доплати – все це буде включатися. Немає чіткого обмеження, що при звільненні державний службовець не може отримати не більше, скажімо, 200 тисяч або 100 тисяч – такого немає», – сказала юристка.

У Департаменті кіберполіції Національної поліції України наразі не коментували повідомлення журналістів-розслідувачів.

Минулого місяця програма «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомляла, що генеральна прокурорка Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами за цінами, втричі нижчими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу.