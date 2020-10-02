Як ідуть справи у фігурантів розслідувань «Схем» після публікації матеріалів про них? Що змінюється в їхньому житті? Сьогодні ми розкажемо вам про ключові апдейти в наших розслідуваннях: зокрема, про переїзд генпрокурорки Венедіктової до держрезиденції в «Пущу-Водицю», за оренду якої вона платить вдвічі дешевше від офіційної розрахункової вартості ДУС оренди інших будинків на території цього ж комплексу. І про плани «кварталівського кінобізнесу» в Росії, де раніше частку мав президент Зеленський, збільшити «об'єми продажів». А також про успіхи нафтопереробного заводу сім’ї Медведчука в Росії, який у рейтингу Forbes обігнав Ротенберга. Ведучий Георгій Шабаєв.