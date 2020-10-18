Народні депутати, серед яких були і «слуги народу», намагались чинити тиск на Венедіктову – Качура

Низка народних депутатів, серед яких були і «слуги народу», намагались чинити тиск на генерального прокурора Ірину Венедіктову. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів народний депутат фракції монобільшості Олександр Качура.
«Не хочу тут називати ніякі прізвища (і я не буду їх називати, і не маю права називати), але всі намагання, які були щодо Венедіктової змусити її повпливати якось політично, ухвалити те чи інше рішення, у тому числі, від народних депутатів різних політичних партій і від «Слуги народу» також (так склалося), вони всі увінчалися лише тим, що Венедіктова їм сказала: «Дорогі мої друзі, читайте Конституцію, де є мої і ваші повноваження, і більше не приходьте до мене з такими питаннями», – розповів Качура.
Водночас він додав, що, на його думку, наразі немає підстав для того, аби звільняти чинного генпрокурора, бо вона «перебуває на своєму місці» і він «усім, чим може, буде їй допомагати».
Дещо раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очільниця ОГПУ Ірина Венедіктова може втратити свою посаду, якщо не покаже результату до кінця року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ