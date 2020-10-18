Народні депутати, серед яких були і «слуги народу», намагались чинити тиск на Венедіктову – Качура

Низка народних депутатів, серед яких були і «слуги народу», намагались чинити тиск на генерального прокурора Ірину Венедіктову. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів народний депутат фракції монобільшості Олександр Качура.

«Не хочу тут називати ніякі прізвища (і я не буду їх називати, і не маю права називати), але всі намагання, які були щодо Венедіктової змусити її повпливати якось політично, ухвалити те чи інше рішення, у тому числі, від народних депутатів різних політичних партій і від «Слуги народу» також (так склалося), вони всі увінчалися лише тим, що Венедіктова їм сказала: «Дорогі мої друзі, читайте Конституцію, де є мої і ваші повноваження, і більше не приходьте до мене з такими питаннями», – розповів Качура.

Водночас він додав, що, на його думку, наразі немає підстав для того, аби звільняти чинного генпрокурора, бо вона «перебуває на своєму місці» і він «усім, чим може, буде їй допомагати».

Дещо раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очільниця ОГПУ Ірина Венедіктова може втратити свою посаду, якщо не покаже результату до кінця року.