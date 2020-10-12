Зеленський може звільнити Венедіктову, якщо вона не покаже результату до кінця року

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова може втратити свою посаду, якщо вона не покаже результату до кінця року, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Він пояснив, чому звільнили попереднього генерального прокурора Руслана Рябошапку через пів року на посаді.

«Я просто одразу сказав: «Хлопці, ми йдемо будувати країну. Йдемо змінювати. Ми з вами рівні. Будь ласка, ви ніколи не були генеральним прокурором, я ніколи не був президентом. Але ви - професіонал, ідіть. І якщо через пів року ви не покажете реальний результат, хто б ви не були, навіть якщо ви мої друзі, приятелі, міністри, прем'єр-міністри…» – сказав Зеленський.

У відповідь на зауваження журналіста, що «людина лише почала робити свою роботу», а її звільняють, президент сказав: «Немає, немає часу, розумієте? Ось і все».

«Вони нікого не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року – дуже замало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли. І якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона – це вона, жінка, професійна жінка – якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь», – наголосив Зеленський.

5 березня Верховна Рада відправила генерального прокурора Руслана Рябошапку у відставку. 17 березня Офіс генерального прокурора очолила Ірина Венедіктова.