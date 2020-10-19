«Слуга народу» про переїзд Венедіктової на держдачу: на час каденції має жити в безпечних умовах

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на час своєї каденції може жити на держдачі, адже є очільничею силового відомства, а отже, потребує особливих умов безпеки. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.

«Я вважаю, що ті керівники правоохоронних органів, які очолюють будь-які відомства, повинні перебувати для себе в безпечних умовах (але тільки на період своєї діяльності). Не може такого бути, що в нас всі генеральні прокурори жили в Конча-Заспі, у цих маєтках. Заїхав, пожив там, як в готелі, якщо треба, відпрацював, склав повноваження і поїхав жити до себе в квартиру (чи що там в тебе раніше було)», – вважає парламентар.

При цьому він не схвалює ідею оренди такого житла за заниженою ціною, однак переконаний, що Ірина Венедіктова, яка наразі платить за держрезиденцію втричі менше, ніж мала б, робить це ненавмисно.

«Я не захищаю тут нікого. Не думаю, що у Венедіктової є час вивчати, де що коштує. Але треба контролювати однозначно, на що йдуть кошти платників податків, тому що це наші наймані працівники. Тобто я підтримую точно ідею, щоб таке було, але чи правильно це, щоб було за заниженою якоюсь вартістю і так далі?» – розмірковує депутат.

Також Качура вважає виправданим переїзд на державну дачу президента Зеленського.

«Якщо говорити щодо вищого політичного керівництва, то обіцяли, що, дійсно, державних дач не буде, такі тези були. І, дійсно, на постійній основі їх ніхто не використовує, тому що президент сказав, що це, як готель, до того часу, поки ми не знайдемо постійне якесь житло. Тобто це тимчасово, він не переїхав туди жити, як минулі всі генеральні прокурори, президенти (вони там жили і 10 років, і 15, і зараз живуть вже не знаю, на якому правовому статусі)», – розповів депутат.

На початку липня програма «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода й телеканалу «UA: Перший») повідомила, що Зеленський почав мешкати на державній дачі. Згодом Офіс президента підтвердив інформацію журналістів та повідомив, що це «тимчасово». Пізніше, він заявив, що вважає резиденцію у Конча-Заспі «готелем» і хоче жити у власному чи орендованому будинку.

Восени «Схеми» також розповіли про те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами за цінами втричі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків першого класу на території цього ж комплексу.