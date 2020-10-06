Зеленський вважає резиденцію у Конча-Заспі «готелем» і хоче жити у власному чи орендованому будинку – ЗМІ

Проживання у резиденції у Конча-Заспі президент України Володимир Зеленський порівняв із мешканням у готелі, і сказав, що планує переїхати звідти у власний чи оренадований будинок. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico Europe, текст якого 6 жовтня виклав на своєму сайті Офіс президента України. Повідомляється, що розмова із главою держави відбулася ще 3 жовтня.

На запитання журналіста, чи Зеленський ще живе у своїй квартирі, а чи переїхав до президентської резиденції, відповідь була такою: «Я нікуди не переїжджаю, у мене є квартира. Я виїхав зі свого будинку, у мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через ковід. Будинок було продано».

«Тоді я тимчасово переїхав до резиденції. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома. Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко», – прокоментував Зеленський.

На початку липня програма «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода й телеканалу «UA: Перший») повідомила, що Зеленський почав мешкати на державній дачі. Згодом Офіс президента підтвердив інформацію журналістів та повідомив, що це «тимчасово».