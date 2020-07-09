Після розслідування «Схем» Офіс президента підтвердив, що Зеленський проживатиме на державній дачі у Конча-Заспі

Після виходу матеріалу «Схем» про переїзд президента України Володимира Зеленського на державну дачу в Кончу-Заспу під Києвом Офіс президента у своєму Telegram-каналі оприлюднив повідомлення, в якому підтвердив цей факт. В ОП зазначили, що це «тимчасово», і додали, що «глава держави у липні 2020 року продав будинок у с. Іванковичі в Київській області».

«Президент України з сім’єю тимчасово проживатиме у державній резиденції «Конча-Заспа», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Схеми» встановили, що президент Зеленський користується державною дачею на території резиденції «Конча-Заспа» Державного управління справами біля Києва, а саме – «будинком №29». У цьому маєтку також відомому як «дача Ющенка», напередодні зробили ремонт за державний кошт. До обрання у владу Зеленський засуджував політиків, які користуються державними пільгами та привілеями за рахунок бюджету та стверджував, що державні резиденції треба «віддати дітям».

Ремонт «будинку №29» розпочався наприкінці 2019 року. Майже 200 тисяч гривень із державного бюджету було витрачено на послуги з «аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку», ще 110 тисяч гривень пішло на «ремонт системи пожежної сигналізації» – про це свідчать дані з сайту публічних закупівель «Prozorro».

Про те, що дачу готують «під Зеленського», журналістам ще в березні підтвердили два джерела – одне в Управлінні державної охорони, друге – із доступом до самої резиденції. У липні Володимир Зеленський почав користуватися державною дачею, йдеться в розслідуванні.

6 липня знімальна група «Схем» зафіксувала, як кортеж президента ввечері після завершення робочого дня попрямував у бік Конча-Заспи та заїхав на режимну територію державних дач і виїхав звідти лише вранці.

Наступного дня він так само ночував тут. Також журналістам вдалося зафіксувати, як у ці дні зранку з території державних дач виїжджав автомобіль дружини президента Олени Зеленської.

7 липня президент Зеленський опублікував на сайті електронних декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, у зв’язку з тим, що продав будинок і земельну ділянку в Іванковичах. Родинний маєток президента придбала дружина заступника керівника фракції «Слуга народу» у ВР Юрія Кісєля – за 13 мільйонів гривень.

«Схеми» звернулися за коментарем до Державного управління справами, але там на запит журналістів також поки не надали відповіді. І не відреагували на дзвінки.

Окремо «Схеми» звернулись до керівника «Будинку відпочинку «Конча-Заспа», щоб запитати, чи надовго Зеленському надали держдачу. Він лише повідомив, що перебуває у відпустці. За іншими робочими номерами цієї установи на телефонні дзвінки не відповідали.

Журналісти звернулись також до Сергія Борзова, який донедавна був керівником ДУС, він повідомив, що у державній дачі №29 «мешкав президент Віктор Ющенко в свою каденцію. І ще він жив при президентові Януковичу. Вони в 2014-му році виїхали, і більше там ніхто не мешкав».

Як облаштована ця державна резиденція українці побачили після Революції Гідності у 2014 році, коли її після 10 років користування залишив Віктор Ющенко, тоді її навіть планували продати. Це – триповерховий маєток більше ніж на дві тисячі квадратних метрів та кількома гектарами огородженої території навкруги. Будинок має чотири спальні, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет.

«От тільки протягом 5 років резиденцію схоже так ніхто і не придбав. А тепер цим привілеєм за держкошт вирішив скористатись Володимир Зеленський, хоча до обрання у владу він засуджував політиків за це», – йдеться в сюжеті «Схем».

«Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції – я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів, що це сьогодні? Це все – для екскурсій», – так на той момент кандидат у президенти Зеленський відповідав на запитання журналістів «РБК-Україна», чи буде він користуватись державними резиденціями в разі перемоги на виборах.

«Мене б на один тиждень туди відправити, якби це було можливо. Я б їм влаштував! Кортежі – нах*! Пільги ваші – нах*! Дачі – нах*! Щоб простий вчитель жив як президент. А президент жив як вчитель» , – слова Володимира Зеленського з відомої сцени серіалу «Слуга народу», який став ідеологічним та іміджевим підґрунтям приходу актора в політику.

При цьому користування дачею керівником держави не є порушенням закону.

У постанові Верховної Ради від 1992 року в поточній редакції зазначено, що главі держави «на період перебування на посту президента надаються заміська резиденція та службова квартира в м.Києві. Після виходу у відставку президентові України довічно надається державна дача з необхідним обслуговуванням, охороною і транспортним забезпеченням».

«Матеріально-технічне, соціально-побутове забезпечення діяльності президента України» здійснює Державне управління справами, йдеться в положенні про цей орган.