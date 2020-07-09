Володимир Зеленський користується державною дачею у Кончі-Заспі – «Схеми»

Президент України Володимир Зеленський користується державною дачею на території резиденції «Конча-Заспа» Державного управління справами біля Києва, а саме – «будинком №29». У цьому маєтку також відомому як «дача Ющенка», напередодні зробили ремонт за державний кошт. Раніше стало відомо, що президент продав свій будинок і земельну ділянку в Іванковичах. До обрання у владу Зеленський засуджував політиків, які користуються державними пільгами та привілеями за рахунок бюджету та стверджував, що державні резиденції треба «віддати дітям». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) у розслідуванні «ZeДача».

Ремонт «будинку №29» розпочався наприкінці 2019 року. Майже 200 тисяч гривень із державного бюджету було витрачено на послуги з «аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку», ще 110 тисяч гривень пішло на «ремонт системи пожежної сигналізації» – про це свідчать дані з сайту публічних закупівель «Prozorro». Про те, що дачу готують «під Зеленського», журналістам ще в березні підтвердили два джерела – одне в Управлінні державної охорони, друге – із доступом до самої резиденції.

У липні Володимир Зеленський дійсно почав користуватися державною дачею, йдеться в розслідуванні.

6 липня знімальна група «Схем» зафіксувала, як кортеж президента ввечері після завершення робочого дня попрямував у бік Конча-Заспи та заїхав на режимну територію державних дач і виїхав звідти лише вранці.

Наступного дня він так само ночував тут. Також журналістам вдалося зафіксувати, як у ці дні зранку з території державних дач виїжджав автомобіль дружини президента Олени Зеленської.

На територію державних дач можна потрапити лише мешканцям або гостям за запрошенням. Журналісти попросили своє джерело (людину, яка має допуск на територію) – проїхати повз будинок № 29. Він має особливий статус «президентської державної дачі», де після Ющенка останні 5 років ніхто постійно не мешкав, і який відремонтували за держкошт напередодні.

«На відео, знятому з телефона, можна побачити, що територія добре освітлена, в будинку на території у вікнах горить світло, а біля паркану чатують охоронці», – йдеться в матеріалі.

7 липня президент Зеленський опублікував на сайті електронних декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, у зв’язку з тим, що продав будинок і земельну ділянку в Іванковичах. Родинний маєток президента придбала дружина заступника керівника фракції «Слуга народу» у ВР Юрія Кісєля – за 13 мільйонів гривень.

«Схеми» звернулися по коментар до президента Володимира Зеленського. Відповіді на момент публікації він не надав. Його речниця Юлія Мендель зазначила, що вони не зможуть оперативно надати коментар, бо «президент у відрядженні».

«Схеми» оприлюднять позицію Зеленського, щойно вона надійде.

У Державному управлінні справами на запит журналістів також поки не надали відповіді. І не відреагували на дзвінки.

Окремо «Схеми» звернулись до керівника «Будинку відпочинку «Конча-Заспа», щоб запитати, чи надовго Зеленському надали держдачу. Він лише повідомив, що перебуває у відпустці.

За іншими робочими номерами цієї установи на телефонні дзвінки не відповідали.

Журналісти звернулись також до Сергія Борзова, який донедавна був керівником ДУС, він повідомив, що у державній дачі №29 «мешкав президент Віктор Ющенко в свою каденцію. І ще він жив при президентові Януковичу. Вони в 2014-му році виїхали, і більше там ніхто не мешкав».

Як облаштована ця державна резиденція українці побачили після Революції Гідності у 2014 році, коли її після 10 років користування залишив Віктор Ющенко, тоді її навіть планували продати. Це – триповерховий маєток більше ніж на дві тисячі квадратних метрів та кількома гектарами огородженої території навкруги. Будинок має чотири спальні, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет.

«От тільки протягом 5 років резиденцію схоже так ніхто і не придбав. А тепер цим привілеєм за держкошт вирішив скористатись Володимир Зеленський, хоча до обрання у владу він засуджував політиків за це», – йдеться в сюжеті «Схем».

«Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції – я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів, що це сьогодні? Це все – для екскурсій», – так на той момент кандидат у президенти Зеленський відповідав на запитання журналістів «РБК-Україна», чи буде він користуватись державними резиденціями в разі перемоги на виборах.

«Мене б на один тиждень туди відправити, якби це було можливо. Я б їм влаштував! Кортежі – нах*! Пільги ваші – нах*! Дачі – нах*! Щоб простий вчитель жив як президент. А президент жив як вчитель» , – слова Володимира Зеленського з відомої сцени серіалу «Слуга народу», який став ідеологічним та іміджевим підґрунтям приходу актора в політику.

При цьому користування дачею керівником держави не є порушенням закону.

У постанові Верховної Ради від 1992 року в поточній редакції зазначено, що главі держави «на період перебування на посту президента надаються заміська резиденція та службова квартира в м.Києві. Після виходу у відставку президентові України довічно надається державна дача з необхідним обслуговуванням, охороною і транспортним забезпеченням».

«Матеріально-технічне, соціально-побутове забезпечення діяльності президента України» здійснює Державне управління справами, йдеться в положенні про цей орган.

В Україні досі не ухвалений закон про президента України, який би мав врегулювати в тому числі і порядок надання державних пільг та матеріального забезпечення главі держави, каже Радіо Свобода голова і співзасновник громадської організації Центр спільних дій, один із колишніх керівників секретаріату президента України Олег Рибачук.

«Усіма резиденціями відає Державне управління справами. Але це поки в такому ручному режимі. Наприклад, я знаю, як це закріплювалось за президентами Кучмою, Ющенком – постановами уряду. Але насправді має бути закон про президента, яким би це питання регулювалось», – каже Рибачук.