МОН: під час локдауну в січні школи можуть оголосити канікули

Учням в Україні буде заборонено відвідувати школи 8-24 січня 2021 року у зв’язку з посиленням карантинних обмежень, водночас заклади освіти, за потреби, зможуть оголосити на цей період канікули. Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, про це йдеться у листі МОН керівникам місцевих департаментів освіти і науки.

При цьому міністерство посилається на положення частин 3 та 4 статті 10 закону «Про повну загальну середню освіту».

«Так, у частині 3 вказано, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Частина 4 пояснює, зокрема, що структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, занять, а також форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою», – заявили в МОН.

Водночас міністерство просить у разі, якщо канікули вирішать не оголошувати, вжити всіх можливих невідкладних заходів, «спрямованих на належну організацію в цей період освітнього процесу в дистанційному форматі». Зокрема – за допомогою платформи для дистанційного і змішаного навчання учнів 5-11 класів «Всеукраїнська школа онлайн».

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.