Як працюватиме «Всеукраїнська школа онлайн»?

Із 11 грудня запрацювала загальнонаціональна освітня платформа «Всеукраїнська школа онлайн». Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, який презентував її, наголосив, що українська освіта отримала додатковий ефективний інструмент навчання. Нині для перегляду доступні перші близько 200 уроків для учнів 5–11 класів.

Головна мета віртуальної платформи – надати рівний доступ до якісної шкільної освіти всіх учнів 5-11 класів. На цьому наголосив в.о. міністра науки та освіти Сергій Шкарлет. За його словами, МОН, яке виступило ініціатором створення такого ресурсу, вже давно планувало запустити єдину платформу для дистанційного та змішаного навчання. Потреба в цьому виникла ще до початку пандемії, а запровадження карантину лише прискорило цей процес.

«Всеукраїнська школа онлайн» стане додатковим стимулом, щоб ще більше дітей отримували можливість навчатися в Україні

«Це ефективний інструмент для тих, хто хоче навчатися за нашими освітніми програмами, зокрема, платформа дає можливість залучити понад 2000 дітей з окупованих територій Донбасу і Криму, – зазначає він. – З будь-якого куточка, незалежно від місця чи країни проживання, охочі можуть долучитися до онлайн-уроків. «Всеукраїнська школа онлайн» стане додатковим стимулом, щоб ще більше дітей отримували можливість навчатися в Україні».

Шлях до онлайн-навчання був тривалий, зауважує директор Українського інституту розвитку освіти Вадим Карандій. Основи його закладені в концепції нової української школи (НУШ), яка передбачає створення нового освітнього середовища, зокрема, перехід на цифрові технології.

«За змістом платформа і далі буде наповнюватися. Ми плануємо впродовж наступних 9 місяців мати повний онлайн-курс усіх основних предметів із 5 по 11 клас. Це створить нові можливості як для учнів, так і для вчителів. Це розширить горизонти їхньої професійної діяльності», – каже Карандій.

Живе спілкування учня і вчителя дуже важливе, проте поєднання онлайн і офлайн освіти є вимогою сьогодення, наголошує Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія», яка займалася змістовим наповненням платформи. Таким чином, вважає вона, Україна зможе наблизитися до світових лідерів освіти.

Національна онлайн платформа корисна не лише в умовах карантину, вона ефективна для щоденного навчання учнів

«Ті країни, наприклад, Китай чи Естонія, які ще до пандемії розвивали свої цифрові технології, змогли швидко впоратися з переходом на дистанційну освіту, – зазначає вона. – Національна онлайн платформа корисна не лише в умовах карантину, вона ефективна для щоденного навчання учнів, покращення якості освіти і допомагає подолати розрив у якості освіти дітей із великих міст і з глибинки».

Проте, на думку Вадима Богатиря, вчителя інформатики та математики Криничанської середньої загальноосвітньої школи Дніпропетровської області, школи на периферії не готові до повноцінного переходу на онлайн освіту. Причини цього, на його думку, полягають у поганому матеріально-технічному забезпеченні навчальних закладів.

Сільські школи нині не забезпечені технічними можливостями для цього. Маю на увазі інтернет, комп’ютери

«Хто буде розробляти ці уроки, і хто буде займатися наповненням контенту платформи? Що має робити учитель, повинні бути вироблені методики. Сільські школи нині не забезпечені технічними можливостями для цього. Маю на увазі інтернет, комп’ютери, це мене як вчителя інформатики цікавить. Чи може дитина, яка приїжджає у школу за 20 кілометрів, зайти на цю платформу і скористатися нею? Ще важливий момент – яким чином будуть заповнюватися електронні журнали? Хочу почути відгук міністерства, як нам працювати далі», – зауважує Вадим Богатир.

За інформацією МОН, у вересні цього року 59 освітніх закладів по всій Україні поки що не підключені до інтернету, проте, як каже заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, наступного року близько 1,5 мільйона українців матимуть доступ до інтернету. Нині функціонують 2000 інтернет-хабів. Ті, хто не має інтернету, можуть скористатися їхніми послугами.

Як працює «Всеукраїнська школа онлайн» ?

Потрібно увійти за адресою платформи https://lms.e-school.net.ua Необхідно зареєструватися, для цього ввести свої дані та активувати акаунт через електронну пошту Після реєстрації можна обирати предмети і проходити курси

Що становить собою «Всеукраїнська школа онлайн» ?

Нині платформа містить майже 200 уроків із 18 предметів

Щотижня додаватимуться близько 100 нових уроків

Загальна кількість складатиме приблизно 800 уроків

Над наповненням змісту працюють більше ніж 140 людей:

73 із них – це вчителі і методисти.

40 освітніх експертів.

Також залучені програмісти, оператори і режисери.

Уроки систематизовані за предметами і класами.

Кожен урок складається з відео лекції, конспекту та завдання.

У відео вчитель пояснює тему. Конспект містить додаткові матеріали, що доповнюють розповідь вчителя.

Є матеріал для самостійного опрацювання і практичні завдання.

Уроки можна використовувати і для офлайн-освіти. Вони можуть бути взірцем для підготовки вчителем свого уроку.

Платформа доступна для дітей з особливими потребами, уроки мають субтитри і супроводжуються мовою жестів.

Доступ до уроків є безлімітним і безкоштовним.

На початку 2021 року планується також запустити функціонал «кабінет вчителя», де вчитель може створити свій клас, запросити в нього учнів, відслідковувати успішність школярів і змінювати курси, виходячи з потреб своїх учнів.

Також нині розробляється запуск мобільних застосунків, які допоможуть зробити онлайн-навчання для дітей більш цікавим, зручним і доступним.