«Корупція буквально позбавляє і країну, і народ майбутнього» – соцмережі про «дистанційне навчання» в КНУ імені Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка у центрі уваги через повідомлення про брак коштів на сплату опалення, що призвело до припинення навчального процесу. Соцмережі обурено коментували новину, нарікаючи на високу вартість навчання та неспроможність навіть за рахунок контрактників сплатити за комунальні послуги. Офіційно ж університет не «розпустив» студентів, а «перейшов на дистанційне навчання»: студенти будуть навчатись, але не у стінах alma mater.

Проблема з температурою в навчальних корпусах є знайомою для багатьох навчальних закладів – це підтверджують і в Міністерстві освіти і науки. Але керівництво навчальних закладів може самостійно, без узгодження із міністерством, вносити зміни до навчального процесу. В МОН також додали, що такий навчальний режим встановлюється в КНУ не вперше та був спланований заздалегідь.

«Шановні учні та студенти, хто має можливість їхати вчитись за кордон – їдьте не думаючи», – написав експерт із енергетики Андрій Герус на своїй сторінці в фейсбуці.

Щойно пост почали активно поширювати, з’явилась офіційна реакція КНУ:« Студентський парламент Університету, як орган студентського самоврядування, звернувся до ректорату з проханням при формуванні графіку навчального процесу на 2017/2018 навчальний рік урахувати можливість відзначення студентами новорічно-різдвяних свят та зменшення перебування в навчальних корпусах в найхолодніший зимовий період».

Ініціаторами зміни навчального графіку стали самі студенти?

Дехто почав порівнювати КНУ імені Шевченка із іншими університетами:

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Шквал критики був і в бік керівництва університету Шевченка:

Чи потрібна «дистанційна освіта»?

Користувачі соцмереж ставлять під сумнів якість такої освіти.

Відповідь дають студенти:

Дехто з користувачів навіть поцікавився: чи не перевести на дистанційну роботу й народних депутатів? Та й вартість навчання в університеті часто передбачає, що економії на комунальних тарифах не буде.

Дехто з політиків також відреагував на ситуацію навколо КНУ. В 1992 році екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закінчив факультет міжнародного права в КНУ імені Шевченка:

З’явились і «фотожаби»:

Що про це говорять самі студенти?

Журналіст Денис Казанський пов’язує ситуацію навколо КНУ імені Шевченка із корупцією в країні.

Дехто ж просто обурювався:

Чи дійсно дистанційне навчання піде на користь студентам? Користувачі соцмереж продовжують сперечатись. Андрій Герус підсумовує: «Всі розуміють, що ні методики дистанційного навчання, ні кваліфікації викладачів для дистанційного навчання у нас немає. Ну, читайте книжки, розв’язуйте задачі. У студентів свої плани: трохи відпочити, трохи підзаробити».