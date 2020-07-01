Україна технологічно не готова до повноцінного запровадження дистанційного навчання – Бабак

Голова парламентського комітету з питань освіти та науки, представник партії «Слуга народу» Сергій Бабак в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Україна не готова до дистанційного навчання в умовах, пов’язаних із коронавірусом викликів.

За його словами, наразі дистанційна освіта і онлайн-освіта в Україні не можуть замінити очну освіту, а лише можуть слугувати «додатковим інструментом» для отримання знань.

«Робити її повноцінною? Вона ще до цього не готова технологічно і це зовсім інші методи викладання», – сказав Сергій Бабак.

Водночас він додав, що саме дистанційна освіта може бути виходом в умовах пандемії, попри критику, в тому числі з боку батьків.

«Щодо першого вересня. Я розумію, що люди не хочуть дистанційної освіти. Я розумію, що часто це свої власні інтереси («Мені немає з ким залишити дитину»)... Я все розумію. Є дуже багато причин і всі вони мають право на життя. Єдине, що в мене є до всіх батьків просте запитання: а якщо 1 вересня заборонять дітям іти в школу, що робити? Взагалі нічого не робити? Тоді, може, все ж таки краще дистанційна освіта? Ну, це хоч якийсь елемент доступу до знань», – сказав Бабак.​

23 червня т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що робота шкіл у новому навчальному році, який розпочнеться 1 вересня, залежатиме винятково від епідеміологічної ситуації. Вона наголосила, що Міносвіти не переводить школи на обов’язкову дистанційну форму навчання.