Мандзій: МОН не переводить школи на обов’язкову дистанційну освіту

Формат роботи шкіл у новому навчальному році, який розпочнеться 1 вересня, залежатиме виключно від епідеміологічної ситуації, заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Як повідомляє пресслужба МОН, вона наголосила, що Міносвіти не переводить школи на обов’язкову дистанційну форму навчання.

«Рішення про те, чи безпечно буде учням повертатись за парти 1 вересня, ухвалюватимуть Комісія ТЕБ і НС та головний державний санітарний лікар на основі епідеміологічної ситуації й не раніше ніж у серпні, ближче до старту навчального року. – сказала Мандзій. – Наразі МОН готується до нового навчального року. Зокрема, спільно з головним санлікарем ми готуємо вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії – щодо правил дезінфекції, підготовки приміщень, перебування учнів у школі тощо».

За повідомленням, у МОН також систематизують досвід освітнього процесу з використанням дистанційних технологій під час карантину в березні-травні 2020 року і оновлюють законодавство, щоб учням, вчителям і директорам було зрозуміло, як працювати під час карантину і в умовах пандемії.

Зокрема, кажуть у міністерстві, це стосується Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти, проєкт якого запропоновано для громадського обговорення. Документ має на меті врегулювати особливості дистанційного навчання саме в закладах загальної середньої освіти, зокрема на основі досвіду, отриманого під час дистанційного навчання на карантині наприкінці 2019/2020 навчального року, додали у МОН.

«Положення про дистанційне навчання затверджено ще 2013 року. І вимушений перехід на дистанційний формат під час пандемії COVID-19 показав нам слабкі місця у шкільній освіті. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб дистанційна освіта відповідала реальним потребам і можливостям учнів і педагогів. Це стосується організації освітнього процесу, розвитку вчителів і, найголовніше, технічних можливостей учнів і педагогів», – сказала Любомира Мандзій.

Пропозиції до проєкту Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти можна подати до 21 липня 2020 року.

У середині березня в школах розпочався карантин через загрозу COVID-19. Навчальний рік учні завершували дистанційно.