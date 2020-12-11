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11 грудня 2020, Київ 14:30
Новини | Коронавірус

Кінорежисер Кім Кі Дук помер від COVID-19

Режисер Кім Кі Дук

Південнокорейський режисер Кім Кі Дук помер у Латвії в ніч на 11 грудня – за два тижні до свого 60-річчя. Перед смертю він був госпіталізований із коронавірусною інфекцією нового типу, повідомляє латвійське видання Delfi.

Кім народився в 1960 році в селі, навчався в сільськогосподарській школі, п’ять років служив у морській піхоті, згодом був художником і сценаристом. Отримавши кілька сценарних нагород, в 1996 році дебютував як режисер.

Зняв 31 картину, найвідомішими з яких стала «П’єта», за яку він отримав «Золотого лева» Венеційського кінофестивалю в 2012 році, «Самаритянка» (2004), за яку був нагороджений «Срібним ведмедем» Берлінського фестивалю, «Весна, літо, осінь, зима... і знову весна» (2003), «Поганий хлопець» (2001).

У 2017 році південнокорейська акторка, ім’я якої не розкривається, звинуватила режисера в сексуальному насильстві. Він позивався до неї за наклеп, але в жовтні 2020 року програв справу, повідомляла агенція «Ренхап».

Кім приїхав до Латвії 20 листопада, а з 5 грудня не виходив на зв’язок, повідомив «Делфі» режисер Віталій Манський, який живе в Латвії. За даними видання, корейський режисер планував оселитися в Юрмалі, але не прийшов на зустріч щодо купівлі будинку.

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