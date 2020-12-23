У Чехії на місяць продовжили надзвичайний стан через COVID-19

Чеський парламент ухвалив рішення, яким ще на 30 днів, до 22 січня 2021 року, продовжується надзвичайний стан у країні. Такий крок пов’язаний із високим рівнем інфікованості коронавірусною інфекцією COVID-19, який не спадає.

Зокрема, як повідомляє Міністерство охорони здоров’я Чехії, тільки за 21 грудня в країні захворіли 7860 людей.

«Кількість пацієнтів із позитивним тестом поступово наростає. Тому ми були вимушені реагувати на цю епідеміологічну ситуацію, яка розвивається несприятливо, і перейти до наступного, четвертого ступеню протиепідеміологічної системи», – наголосив міністр охорони здоров’я Ян Блатни.

У зв’язку з цим до вже чинних правил додається низка нових, зокрема, заборона клієнтам будинків для літніх людей виходити за межі приміщення, скасовані феєрверки і громадські акції на Різдвяні свята.

Від 18 грудня влада розпорядилася закрити ресторани, бари, готелі, які відновили роботу три тижні тому. Крім того, заборонено проводити спортивні змагання всередині приміщень. Водночас крамниці залишаються відчиненими.

Діє комендантська година від 23:00 до 5:00. Громадські зібрання обмежені до шести людей всередині приміщень і на вулиці. Раніше було 10 і 50 відповідно.

Обв’язковим залишається носіння масок всередині будівель, а надворі – в разі, якщо неможливо дотримуватися дистанції в два метри між людьми. Від 18 грудня школи в Чехії пішли на канікули до січня.