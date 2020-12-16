У чеських тюрмах до роботи за фахом допустили ув’язнених лікарів

Тюремна служба Чеської республіки стала приймати на роботу до своїх шпиталів медиків, які перебувають серед ув’язнених. Як повідомила речниця служби Петра Кучерова, цей крок «є реакцією на брак лікарів у системі тюрем, коронавірусна пандемія цю потребу збільшила».

Крім підтвердженої професійної придатності, найважливішою умовою працевлаштування лікаря-в’язня має бути підтверджений факт, що його ув’язнення не пов’язане з виконанням професійних обов’язків. Cеред перших розпочав роботу в тюремному шпиталі Петр Котт – лікар, колишній депутат парламенту Чехії, який відбуває семирічне ув’язнення за корупцію.

Лікарі-в’язні працюватимуть у тюремних шпиталях у столиці Празі та в місті Брно.