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08 грудня 2020, Київ 20:28
Новини | Міжнародні

Експрезидента Чехії Вацлава Клауса оштрафували за порушення правил карантину

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Вацлав Клаус буде оштрафований на суму 3000 крон (113 євро) за те, що в публічних місцях відмовляється одягати захисну маску

Колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували за порушення правил карантину, встановлених урядом Чехії в боротьбі з COVID-19.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Вацлав Клаус буде оштрафований на суму 3000 крон (113 євро) за те, що в публічних місцях відмовляється одягати захисну маску.

Справою щодо порушення встановлених правил займається Санітарна станція Праги, яка найближчими днями вручить колишньому чеському президентові рішення про необхідність сплатити штраф.

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Вацлав Клаус від самого початку не приховує свого негативного ставлення до обов’язку носити захисну маску. На його думку, захисні маски носять ті, «хто вітає мігрантів, прагне посилення Європейського союзу і прийняття євро».

На всіх зустрічах, у громадських акціях колишній президент Чехії демонстративно виступає без маски, зазначаючи при цьому, що робить це «програмно і свідомо». Серед політичних і громадських діячів, які порушили встановлені правила і будуть за це оштрафовані, також є колишній міністр охорони здоров’я Роман Прімула і голова клубу депутатів парламенту владної партії ANO Ярослав Фалтинек.

3 грудня Чехія послабила карантинні обмеження.

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