Експрезидента Чехії Вацлава Клауса оштрафували за порушення правил карантину

Колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували за порушення правил карантину, встановлених урядом Чехії в боротьбі з COVID-19.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Вацлав Клаус буде оштрафований на суму 3000 крон (113 євро) за те, що в публічних місцях відмовляється одягати захисну маску.

Справою щодо порушення встановлених правил займається Санітарна станція Праги, яка найближчими днями вручить колишньому чеському президентові рішення про необхідність сплатити штраф.

Вацлав Клаус від самого початку не приховує свого негативного ставлення до обов’язку носити захисну маску. На його думку, захисні маски носять ті, «хто вітає мігрантів, прагне посилення Європейського союзу і прийняття євро».

На всіх зустрічах, у громадських акціях колишній президент Чехії демонстративно виступає без маски, зазначаючи при цьому, що робить це «програмно і свідомо». Серед політичних і громадських діячів, які порушили встановлені правила і будуть за це оштрафовані, також є колишній міністр охорони здоров’я Роман Прімула і голова клубу депутатів парламенту владної партії ANO Ярослав Фалтинек.

3 грудня Чехія послабила карантинні обмеження.