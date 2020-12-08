«Люди були дуже налякані»: адвокатка про вирок і дії учасника заворушень у Нових Санжарах

Адвокатка Валентина Рябуха вважає адекватним вирок своєму підзахисному Костянтинові Бігдану – одному з тих, хто чинив опір правоохоронцям у лютому 2020 року, коли до районного центру Нові Санжари в Полтавській області привезли на карантин у зв’язку з COVID-19 евакуйованих із Китаю українців та іноземців.

«Люди були дуже налякані. Зараз, коли у нас тут хворіє кожний другий, ніхто б (чинити опір правоохоронцям – ред.) не вийшов», – сказала Валентина Рябуха в коментарі Радіо Свобода.

Новосанжарський районний суд Полтавської області оголосив вирок Михайлові Галаці та Костянтину Бігдану за їхні дії в лютому 2020 року. Обоє уклали угоду зі слідством і отримали 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік. Це означає, що в разі відсутності правопорушень упродовж року обидва засуджені будуть звільнені від подальшого відбування покарання.

Як встановило слідство, 20 лютого 2020 року Бігдан і Галака кидали каміння та цеглу у правоохоронців, перешкоджаючи проїзду автобусів із евакуйованими. Внаслідок цього постраждали п’ятеро співробітників правоохоронних органів.

Загалом правоохоронці повідомляли про 10 підозр за фактом масових заворушень та 8 кримінальних проваджень через дії жителів Нових Санжарів.

Станом на ранок 8 грудня в Україні коронавірусну інфекцію діагностували майже у 833 тисяч людей, нині хворіють понад 380 тисяч. За весь час пандемії, за офіційними даними, померли від COVID-19 майже 14 тисяч українців.