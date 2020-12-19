Голова польського уряду Матеуш Моравецький вважає, що епідемія коронавірусу іде на спад, але вбачає умову цього 19 грудня.

«Світло ми вже бачимо, ним є вакцинація, якщо постачання препаратів буде відбуватися у відповідності до плану, і люди будуть масово зголошуватися до щеплень», – сказав Моравецький.

На думку польського політика, за умови дотримання плану вакцинації Польща може почати виходити з епідемії в другому кварталі наступного року.

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Правила і обмеження запроваджуються не для того, щоб когось пригнобити, а для того, «щоб нас усіх захистити від трагедії», наголосив Моравецький.

На цій позиції стоїть також Академія наук Польщі.

«Вакцинація – єдиний раціональний вибір, завдяки якому ми зможемо швидше вийти з пандемії», – зазначено в заяві АН Польщі, оприлюдненій днями.

За інформацією міністерства охорони здоров’я Польщі, станом на 19 в країні інфіковано COVID-19 1 194 110 людей, померло 25 254 людей.