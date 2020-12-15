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15 грудня 2020, Київ 08:40
Новини | Міжнародні

У палаці президента Польщі запалав Вифлеємський вогонь

Традиція передачі Вифлеємського вогню президентові Польщі членами Союз польських скаутів народилася в 1991 році

Члени Союзу польських скаутів як охоронці Вифлеємського вогню за щорічною традицією привезли і передали «Світло миру» польському президентові Анджею Дуді та його дружині Агаті Корнхаузер-Дуді.

Президент відзначив, що через епідемію COVID-19 скаутів не змогли привітати багато людей, «але з нами є Світло миру, це символ добра, братерства і служби».

Традиція передачі Вифлеємського вогню президентові Польщі членами Союз польських скаутів народилася в 1991 році. Польські скаути дістають «Світло миру» від словацьких скаутів, передача вогню відбувається по черзі то в Польщі, то в Словаччині. Потім Вифлеємський вогонь мандрує далі на схід – в Україну, Литву, Білорусь, Росію, на захід – до Німеччини, а також на північ – до Швеції.

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