У палаці президента Польщі запалав Вифлеємський вогонь

Члени Союзу польських скаутів як охоронці Вифлеємського вогню за щорічною традицією привезли і передали «Світло миру» польському президентові Анджею Дуді та його дружині Агаті Корнхаузер-Дуді.

Президент відзначив, що через епідемію COVID-19 скаутів не змогли привітати багато людей, «але з нами є Світло миру, це символ добра, братерства і служби».

Традиція передачі Вифлеємського вогню президентові Польщі членами Союз польських скаутів народилася в 1991 році. Польські скаути дістають «Світло миру» від словацьких скаутів, передача вогню відбувається по черзі то в Польщі, то в Словаччині. Потім Вифлеємський вогонь мандрує далі на схід – в Україну, Литву, Білорусь, Росію, на захід – до Німеччини, а також на північ – до Швеції.