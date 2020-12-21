У Росії новий рекорд за кількістю хворих на COVID-19 за добу

У Росії та окупованому нею Криму за минулу добу виявлено 29 350 нових випадків захворювання на COVID-19 – це новий рекорд.

Це новий історичний максимум з початку пандемії COVOD-19 даними, 493 пацієнти.

З початку пандемії у Росії коронавірусом було інфіковано майже 2 мільйони 800 тисяч осіб. Кількість померлих перевищила 51 тисячу. З початку року в Росії спостерігається надлишкова смертність – понад 120 тисяч. Багато демографів упевнені, що велика частина цих випадків пов’язані з пандемією.

У столиці Росії Москві з початку грудня розпочалася масова вакцинація російським препаратом «Спутнік V». В першу чергу вакцинували медичних і соціальних працівників, співробітників освітньої сфери. З 21 грудня можуть вакцинуватися працівники промислових підприємств, енергетики, транспорту і ЗМІ. За даними московської влади, на базі поліклінік розгорнуто 70 пунктів вакцинації.