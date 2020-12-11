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11 грудня 2020, Київ 11:17
Новини | Спорт

Міжнародний союз ковзанярів скасував чемпіонат Європи з фігурного катання через COVID-19

Під час показових виступів на чемпіонаті Європи 2020 року, який відбувся ще до початку обмежень, у січні 2020 року в Австрії

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) оголосив про рішення скасувати в 2021 році чемпіонат Європи з фігурного катання. Рішення ухвалене з огляду на погіршення ситуації з пандемією COVID-19 в усьому світі і зростання ризиків для організаторів і учасників.

Чемпіонат Європи мав відбутися в столиці Хорватії Загребі з 25 до 31 січня. Також скасували і чемпіонат світу з синхронного катання серед юніорів, який був заплановий у французькому Ліоні 12–13 березня.

Чемпіонат світу з фігурного катання наразі не скасовували. Він має відбутися з 22 до 28 березня в столиці Швеції Стокгольмі, хоча організатори повідомляють, що і він може бути скасований, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться.

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