У Росії заявили про максимальну добову смертність від COVID-19 з початку пандемії

За минулу добу в Росії від COVID-19 померли 613 людей, що є максимальною добовою смертністю від інфекції з початку пандемії, повідомив оперативний штаб з боротьби із хворобою.

Згідно з повідомленням, кількість нових хворих за добу зросла на 28 585. Загальне число інфікованих у Росії сягнуло 2 597 711 осіб. Одужали за минулу добу 26 171 людей з-поміж загалом 2 059 840.

Усього в Росії від COVID-19 померли 45 893 пацієнти.

У світі, станом на 11 грудня, виявили понад 69 мільйонів інфікованих коронавірусом, померли майже 1,6 мільйона людей, одужали понад 44 мільйони.