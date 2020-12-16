Закон про особливий статус Донбасу передали на підпис Зеленському

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який продовжує на рік дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)».

Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Зазначається, що 16 грудня документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт напередодні, 15 грудня. Законопроєктом, зокрема, пропонується пролонгувати дію закону до 31 грудня 2021 року включно.

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі авторства тодішнього президента Петра Порошенка Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року. Він передбачає, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України»