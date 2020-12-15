Дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО депутати продовжили до кінця 2021-го

Верховна Рада України продовжила до кінця 2021 року дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)». Відповідний законопроєкт №4467 за основу та в цілому підтримали 304 народні депутати на засіданні у вівторок.

Законопроєктом, зокрема, пропонується пролонгувати дію закону до 31 грудня 2021 року включно.

12 грудня 2019 року Верховна Рада продовжила на рік – до 31 грудня 2020 року (включно) дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі авторства тодішнього президента Петра Порошенка Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року. Він передбачає, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».