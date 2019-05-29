Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив про внесення на розгляд парламенту законопроекту про особливості процедури імпічменту і нагадав, що у парламенті зареєстрований також і законопроект щодо недоторканності депутатів. Він висловив сподівання, що обидва документи будуть розглянуті Радою найближчим часом. Tакож Стефанчук прокоментував внесений цього ж дня законопроект депутата від БПП Олексія Гончаренка про спеціальну слідчу комісію щодо розслідування злочинів, вчинених президентом, який той анонсував як новий законопроект про імпічмент. Текстів обидвох документів на сайті Верховної Ради наразі немає.