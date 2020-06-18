Рада проголосувала за добровільне складання ЗНО в цьому році

Верховна Рада підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського про необов’язкове складання зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році через пандемію коронавірусної хвороби. За цей законопроєкт проголосували 356 народних депутатів, шестеро утрималися, проти не висловився ніхто.

Законопроєкт передбачає, для випускників шкіл скасовується обов’язкова державна підсумкова атестація, водночас вони можуть складати ЗНО за власним бажанням.

Парламент також доручив спікеру Дмитру Разумкову підписати законопроєкт невідкладно і передати його на підпис президенту.

Напередодні Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує через ситуацію з поширенням COVID-19 звільнити від проходження державної підсумкової атестації усіх, хто завершує здобуття повної загальної середньої освіти цього навчального року.

12 червня освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомляв про можливість скасування зовнішнього незалежного оцінювання, посилаючись на дані з незалежних джерел про те, що «у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі.

Після цього в Міністерстві освіти і науки заявили, що там «навіть теоретично не розглядають» можливість скасування ЗНО, і назвали таку можливість неприпустимою і такою, що може створити корупційні ризики під час вступу.

Проти можливості скасування ЗНО також активно виступила громадськість.