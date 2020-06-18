Звільнення в департаменті освіти Львівщини: чи є політичний підтекст?

Відсьогодні 7 працівників департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації звільнені з роботи. Усі вони були на керівних посадах. Офіційна версія звільнення – реорганізація структури. Неофіційна – всі вони зі «старої влади», оскільки були запрошені на роботу виконувачем обов’язків міністра освіти Любомирою Мандзій, яка свого часу очолювала освіту Львівщини. Що це: зміни на ефективну роботу чи політичний приціл?

25-річний юрист за освітою Євген Филипець із 18 червня звільнений з посади головного спеціаліста. Він розповів Радіо Свобода, що 17 квітня пройшов співбесіду і прозвітував про свою роботу за 2 роки і 4 місяці.

До мене не було жодного зауваження

«Мене звільнили не за професійними ознаками, тому що до мене не було жодного зауваження. Я подав повний юридичний розпис усіх судових справ і наголосив на тих моментах, де є проблеми, куди варто рухатися. Я не бачив жодних зауважень. Бо з окремих джерел з’являється інформація, що у департаменті саботували роботу. Це неправда. На 17 червня мною як юристом доведено всі судові справи, розглянуті всі звернення і надані відповіді. Галузь освіти – це величезна машина. І юридичними питаннями ніхто не займався до мене. Зараз штатним розкладом посада юриста ліквідована. Стверджувати, що очищають департамент від старої влади однозначно не буду, тому що коли двоє людей між собою розмовляють, а таку розмову я мав із директором, то на загал не виносять. Але інформація доходить різна, і, зокрема, що очищають департамент від старої влади. Звільнили всіх керівників, яких взяла на роботу Любомира Мандзій», – каже Євген Филипець, який до сьогодні був головним спеціалістом у департаменті.

Звільнені 7 осіб, які були на керівних посадах і які прийшли на роботу, коли департамент освіти і науки очолювала з 2016-го до 2019 року Любомира Мандзій, виконувачка обов’язки міністра.

«Ми змінюємо структуру»

Директор департаменту освіти на науки Львівської обласної державної адміністрації Олег Паска пояснив у коментарі Радіо Свобода, що змінено структуру установи, відбувається її реорганізація, згідно з положенням про департамент голови Львівської ОДА від 14 травня 2020 року. На запитання, чи відбувається зумисне звільнення старої команди, Олег Паска відповів:

Не потрібно директору департаменту заступника з фінансових питань, коли є головний бухгалтер

«Є ціла історія про те, як попередники поводилися з професійними людьми. На мою думку, було хамське ставлення до працівників і ганебно їх виганяли з департаменту, і частину людей треба повернути. Ми попередили людей і запропонували їм інші посади. Ми змінюємо структуру, дивимось на виклики. Не потрібно директору департаменту заступника з фінансових питань, коли є головний бухгалтер. На наше переконання, має бути заступник з позашкільної, середньої освіти, тому що сьогодні цей виклик є. Ми зробили управління, яке займатиметься дистанційним навчанням, інноваціями. Нам треба підготуватися до 1 вересня, щоб впорядкувати ситуацію з дистанційним навчанням», – говорить Олег Паска.

Звільнені працівники кажуть, що їм запропонували таку роботу, завідома знаючи, що вони не погодяться. Михайлові Муралю, який очолював відділ професійної освіти і координації діяльності вищих навчальних закладів, запропонували місце людини, яка перебуває 2 роки у декретній відпустці. Відтак він відмовився від такої пропозиції.

Не треба дурити самих себе

«За 2 місяці жодного дзвінка до мене як до керівника відділу, жодного виклику на нараду, щодо звернення у контексті мого напрямку на роботи – за 2 місяці, відколи представлено директора департаменту, не було, щоб оцінити мою «непрофесійність» чи якісь помилки. Дуже дивно звільняють і «добре реорганізовують». Шкода, що можуть занедбати професійно-технічну освіту, над чим працювали стільки часу. Як за бюджетні гроші проводити інновації? Не треба дурити самих себе», – наголосив Михайло Мураль, який, зокрема, займався питаннями професійно-технічної освіти.

Директор департаменту освіти і науки має право набирати нову команду, наголосив Радіо Свобода заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко. І жодних політичних підтекстів він не бачить у зміні структури.

Людей незаконно не звільняють

«Людей незаконно не звільняють, усіх попередили. Він як керівник вважає, що ці люди неефективні, і має право взяти більш ефективних менеджерів. В ОДА працюють люди по 10-15 років і вважають, що мають тут сидіти до пенсії. Нормально, коли виконувачка обов’язків міністра дзвонить до працівників департаменту і питає, чи все нормально, чи їх не звільнять? Нема чим займатися їй у міністерстві?», – зауважив Іван Собко.

Виконувачка обов’язків міністра освіти на науки Любомира Мандзій зазначила, що знає про звільнення працівників.

Реорганізація – як привід для звільнення людей

«Це є звільнення людей, які були достатньо фаховими і професійними, і набір нової команди. Розумію, що реорганізація департаменту – як привід для зміни структури і звільнення людей. Інновації – це не пріоритет у департаменті освіти і науки, інновації – це пріоритет в економіці, а директор робить управління інновацій і вважає, що це велике досягнення. Варто прочитати положення про департамент», – наголосила Любомира Мандзій.

На Львівщині – близько 55 тисяч науково-педагогічних працівників і майже 1300 навчальних закладів. А це велика потужна сила, як і медична галузь, яку влада, як розповідали самі працівники та експерти, усі роки намагалася використати на виборах як адмінресурс.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький очолив Львівський регіональний осередок політичної партії «Слуга народу». А серед членів ради партійної організації є, зокрема, керівник департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис і директор департаменту освіти і науки Олег Паска, який у минулому був у «Нашій Україні» Віктора Ющенка, у «Громадянській позиції» Анатолія Гриценка. За неофіційною інформацією, зміни у структурі департаменту освіти можуть бути з політичним прицілом на місцеві вибори. Однак останні роки адмінресурс на Львівщині не спрацьовує. До того ж, вчителі кажуть, що пам’ятають обіцянку президента Володимира Зеленського про величезні зарплати.

Не виключено, що працівники можуть оскаржити рішення про звільнення у суді. Юрист Євген Филипець каже, що є для позову підстави.