Патріарх Філарет звернувся до омбудсмена – Денісова заявила про намір перевірити ліквідацію УПЦ КП

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернеться до міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з проханням надати повну інформацію щодо ліквідації Української православної церкви Київського патріархату. Про це Денісова повідомила у фейсбуці після прийому в своєму офісі почесного патріарха Філарета.

«Під час прийому святійший патріарх Філарет поінформував, що до нього звертаються громадяни України, які вважають себе мирянами Української православної церкви Київського патріархату, щодо позбавлення їх права залишатися паствою цієї церкви. Адже у січні 2019 року Міністерство культури України зняло з реєстрації як юридичну особу Українську православну церкву Київського патріархату, в тому числі Київську патріархію УПЦ КП», – повідомила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що хоче вивчити законність рішення про ліквідацію УПЦ КП як юридичної особи.

«Висновки будуть зроблені після детального вивчення офіційної відповіді», – повідомила Денісова.

15 грудня 2018 року відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена Православна церква України. Її предстоятелем став митрополит Епіфаній. ПЦУ була створена і за участю на той час патріарха УПЦ Київського патріархату Філарета, він став почесним патріархом ПЦУ. Однак у травні 2019 року Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує, та звернувся до суду, однак, в кінцевому результаті, програв судовий позов.

У червні 2019 року у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

У червні 2019 року Синод Православної церкви України позбавив почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ (КП).

У листопаді 2019 року Апеляційний суд дозволив ліквідацію УПЦ (КП). У грудні на засіданні архієрейського собору Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив про юридичне припинення релігійних організацій «Київська патріархія УПЦ (КП)» та «Патріархія УАПЦ».

5 лютого цього року ПЦУ позбавила почесного патріарха Філарета прав і обов’язків, пов’язаних з управлінням єпархією, та виключила зі складу Синоду. Водночас він залишається у складі єпископату Православної церкви України.