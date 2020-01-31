Кінофестиваль під егідою УПЦ (МП) у Дніпрі офіційно скасували

Міжнародний кінофестиваль «Кіноасамблея на Дніпрі», який розпочався у Дніпрі у четвер під егідою УПЦ (МП), офіційно скасовано. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Центрі православної культури «Лєствіца», який є організатором заходу.

«Бажаючи зберегти мир і громадський спокій у Дніпрі, оргкомітет вирішив скасувати фестиваль. Ми вибачаємось і сподіваємось на розуміння», – сказав представник «Лєствіца», який побажав зберегти анонімність.

Він уточнив, що фестиваль саме скасували, а не перенесли в інше приміщення. Заплановані фільми не будуть демонструватись у Дніпрі.

Водночас один з організаторів акції пікетування кінофестивалю Владислав Мельничук розповів, що у п’ятницю активісти намагались зустрітись з директором Будинку профспілок, де відкрився фестиваль, з вимогою розірвання договору на оренду приміщення з організаторами. Та, як кажуть активісти, директора не було на місці.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, активісти у п’ятницю збираються під будівлею Будинку профспілок, аби пересвідчитись, що показів не буде. Вони також поінформували, що подали заяви до СБУ та поліції Дніпра зі скаргами на фестиваль, який вони вважають проросійським.

У четвер ввечері в Дніпрі активісти пікетували міжнародний кінофестиваль «Кіноасамблея на Дніпрі», який проходить за підтримки УПЦ (МП). Кілька десятків людей зібрались під будівлею Будинку профспілок з плакатами «Ні русскому миру!», «Свободу в’язням Кремля». Вони зазначали, що серед фільмів-учасників фестивалю – 10 фільмів виробництва Росії і лише один – український, особливо обурював активістів фільм про Петра Калнишевського з назвою «Герой імперії».

Організатори кінофестивалю заявили, що фільми програми – поза політикою, вказавши, що йдеться про «моральне кіно».