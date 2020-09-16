45% українців вважають оптимальними заходи влади для боротьби з коронавірусом – опитування

45% українців вважають оптимальними заходи влади для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19, йдеться в опитуванні групи «Рейтинг».

При цьому 23% вважають їх надто м’якими, а 18% – надто жорсткими.

«Характерно, що від квітня зростає кількість тих, хто вважає, що заходи боротьби з епідемією є надто м’якими, водночас зростає і кількість тих, хто вважає заходи надто жорсткими», – заявили соціологи.

Опитування проводили 3-6 вересня. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 2,2%.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати.

З 1 серпня набув чинності постанова Кабінету міністрів про нові правила адаптивного карантину через пандемію коронавірусного захворювання COVID-19. Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони України ділять на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення хвороби.

Станом на ранок 16 вересня в Україні зафіксували 162 660 випадків коронавірусної хвороби. Померли 3 340 людей, одужали – 72 324.