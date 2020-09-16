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16 вересня 2020, Київ 11:03
Новини | Коронавірус

Індія стала другою країною у світі, де виявили понад 5 млн випадків COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров’я Індії, за минулу добу в країні зафіксували 90 123 нові випадки хвороби

Індія стала другою країною у світі, де виявили понад 5 млн випадків COVID-19.

За даними Міністерства охорони здоров’я Індії, за минулу добу в країні зафіксували 90 123 нові випадки хвороби. Загальна кількість виявлених хворих із COVID-19 тепер становить 5 020 359. Хвороба забрала життя 82 966 людей. Одужали – понад 3,9 млн.

Загалом населення країни сягає 1,4 млрд людей.

Індія поступається за кількістю випадків COVID-19 лише Сполученим Штатам Америки, де виявили 6,6 мільйона хворих.

Кількість виявлених випадків у світі становить понад 29,5 млн.

ІНТЕРАКТИВНА МАПА: Розповсюдження COVID-19 у cвіті

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