Пандемія стала «санітаром лісу» на ринку освіти – онлайн-викладач

Радіо Свобода у рубриці #МояІсторія розповідає історії людей, на життя яких вплинула пандемія коронавірусу COVID-19. Це – лікарі, які рятують життя і ризикують своїм; пацієнти, які борються із недугою; родичі тих, хто інфікувався і захворів; малі підприємці, які рятують свій бізнес чи навіть відкривають під час епідемії нові можливості.

В Україні на 9 вересня, за даними РНБО, зафіксували 143 030 випадків COVID-19: померли 2 979 людей, 64 703 пацієнти одужали.

З початком пандемії кількість учнів у одеського викладача Костянтина Іванова збільшилась на 40-50%. Йому довелось готувати багатьох підлітків до ЗНО і деякі з них по-справжньому захопились точними науками – фізикою, хімією, математикою. Ще до того, як всі українські школи перевели на дистанційне навчання, Іванов опанував онлайн-заняття – вони відкрили йому шлях до іноземних замовників. Сьогодні він каже Радіо Свобода, що епідемія відкрила батькам очі на шкільні проблеми із навчанням.

Ще до початку епідемії COVID-19 Костянтин Іванов працював викладачем для дітей, підлітків і дорослих як в Україні, так і за кордоном. Його учні – в різних містах України, Сполучених Штатів, Німеччини, Ізраїлю та Великої Британії. За декілька років йому довелось опанувати навчальні програми цих країн та навчитися викладати українською, російською і англійською.

«Коли розпочалась пандемія і дітей почали примусово переводити на дистанційне навчання, це певним чином вплинуло на ринок послуг. З одного боку – до цієї галузі включились навіть прихильники «офлайн»-занять. З іншого – навчати онлайн почали ті викладачі, хто раніше цим не займався. Але виріс і попит», – каже Іванов. Тому кон’юнктура ринку збереглась, як і ціни. Сам викладач – колишній учасник АТО. Він неодноразово наголошував, що готовий безкоштовно займатись із ветеранами.

Із початком пандемії до Іванова почали звертатись батьки, які шукали альтернативу онлайн-навчанню від офіційних шкіл або приватним репетиторам, які готували до ЗНО. Втім, він зазначає, що протягом весни багато хто перейшов від шкільної програми до поглиблених курсів.

Учнів з України стало приблизно вдвічі більше

«Учнів з України стало приблизно вдвічі більше. До пандемії їх в мене було до половини від загальної кількості, отже, загальна кількість зросла на 40-50%», – підраховує він.

Онлайн-заняття можуть проходити один на один або невеличкими групами – зазвичай від чотирьох до шести людей. Всі вони передбачають живе спілкування із учнями та навіть експерименти в прямому ефірі, розповідає викладач.

Якщо це фізика або хімія, то будь-яке заняття будується на експерименті. Я за власні кошти зібрав цілу лабораторію

«Якщо це science, фізика або хімія, то будь-яке заняття будується на експерименті. Навіть теоретичні аспекти цих наук на початковому рівні можна продемонструвати через експеримент. Я за власні кошти зібрав цілу лабораторію і навіть не знаю, чи є щось подібне в українській школі, ба більше, в приватного викладача», – говорить Іванов. Він також викладає інформатику і програмування, концентруючись на прикладних завданнях – на персональному чи мікрокомп’ютері та роботах.

– Отже, ви демонструєте такі експерименти онлайн?

Буває, коли учень приходить тільки підготуватись до складання іспиту, а потім залишається на більш глибокі курси

– Так. І якщо йдеться про підготовку до ЗНО, то на цьому можна і зупинитись. Але якщо підліток захоплюється, то можна перейти на більш серйозний рівень. Іноді я пропоную батькам придбати якийсь умовний набор юного хіміка – прості реактиви та лабораторний посуд. В моїй практиці буває, коли учень приходить тільки підготуватись до складання іспиту, а потім залишається на більш глибокі курси.

– В ютубі є багато блогів англійською на наукову тематику. Чи з’являється подібне в Україні?

– Так, і це буває дуже гарний продукт. Це не підміняє викладання, яке є парним і інтерактивним процесом. Але це гарний супутній процес, який розвиває ерудицію та сприяє мотивації. Я би хотів також зробити свій науковий блог, але зараз для цього просто немає часу. Втім, зробити так, як Павло Віктор, який в мене викладав частину фізики в Рішельєвському ліцеї, я не планую.

Мені здається, що найкращі приклади – це російський блогер «Пушной» і, звісно, англомовний «Bill Nye the Science Guy». Це найкраще шоу – його робить справжній вчений із гарним смаком та просто величезним бюджетом. Щодо українських блогерів, вони також почали з’являтися, хоча назвати їх лідерами ринку поки не можна.

– Які нові можливості відкрила пандемія для вчителів?

– Я вважаю, що вона гарно вплинула на цей ринок. Час від часу із галузі мають йти ті, хто не дотягує до стандартів якості, і пандемія стала таким собі «санітаром лісу».

Пандемія видавила з ринку тих, хто «не тягне» сучасні методи викладання, і показала, хто на що здатний

По-перше, вона видавила з ринку тих, хто «не тягне» сучасні методи викладання. По-друге, вона показала, хто на що здатний, а хто – не здатний. Вона «висвітила» вчителів, які приходять тільки заради того, щоб 45 хвилин читати щось з підручника або взагалі сказати дітям, щоб вони читали підручник, та піти курити.

Раніше про неякісне викладання ставало відомо, тільки якщо діти починали говорити про це разом. Тільки в цьому випадку директор не міг покривати неякісне навчання, тому що адміністрації були потрібні гарні відмітки. Тепер батьки можуть побачити неякісні послуги. І їх це не влаштовує. Пандемія стала таким собі вітром, який вичистив ось цей принцип «що дома звариться, хай дома й з’їсться».

У середині березня в українських школах розпочався карантин через загрозу COVID-19. Навчальний рік учні завершували дистанційно.