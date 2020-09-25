В Україні виявлено 3565 нових випадків COVID-19 – РНБО

Минулої доби в Україні виявлено 3565 нових випадків COVID-19, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Згідно з повідомленням, померли за минулу добу 70 людей, одужали 1675 пацієнти.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві, Харківській та Тернопільській областях.

Станом на ранок 25 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 191 671 українців, 3827 людей померли, одужали – 85 133.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 32 мільйони, померли майже 983 тисячі людей, одужали понад 22 мільйони.