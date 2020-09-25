Карнавал у Ріо-де-Жанейро скасували через пандемію коронавірусу

Щорічний карнавальний парад шкіл самби у бразильському Ріо-де-Жанейро в лютому не відбудеться. Як повідомила 24 вересня Ліга шкіл самби Ріо LIESA, може бути призначена нова дата заходу, втім це залежатиме від того, чи буде в наявності вакцина проти коронавірусу.

«У найближчі місяці ми маємо дочекатися повідомлення, буде вакцина чи ні, і коли проводитиметься імунізація. Безпечних умов для проведення карнавалу наразі немає», – пояснили в LIESA, асоціації, яка організовує карнавал у Ріо-де-Жанейро.

Карнавал у Ріо є джерелом доходу для багатьох бразильців, повідомляє LIESA. На захід щорічно в місто прибувають мільйони туристів з Бразилії і всього світу.

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Нині у Бразилії зареєстровано 4,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, майже 140 тисяч людей померли. За даними Університету Джонса Гопкінса, Бразилія посідає друге місце за кількістю смертей після США, де це число перевищує 202 тисячі.