У Чехії винайшли фільтри, які потенційно здатні знищувати COVID-19

Чеські винахідники винайшли унікальні фільтри для вентиляційних систем, які допоможуть знезаражувати середовище у приміщеннях. Цей пристрій, впевнені чеські винахідники, допоможе у боротьбі з коронавірусом, а людям дозволить нарешті зняти маски у будівлях. Над прототипом кілька місяців працювали інженери з одного із празьких університетів. Як він працює, на власні очі бачили кореспонденти Радіо Свобода.