Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
25 вересня 2020, Київ 20:39
Відео

У Чехії винайшли фільтри, які потенційно здатні знищувати COVID-19

У Чехії винайшли фільтри, які потенційно здатні знищувати COVID-19
Embed
У Чехії винайшли фільтри, які потенційно здатні знищувати COVID-19

No media source currently available

0:00 0:02:01 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Чеські винахідники винайшли унікальні фільтри для вентиляційних систем, які допоможуть знезаражувати середовище у приміщеннях. Цей пристрій, впевнені чеські винахідники, допоможе у боротьбі з коронавірусом, а людям дозволить нарешті зняти маски у будівлях. Над прототипом кілька місяців працювали інженери з одного із празьких університетів. Як він працює, на власні очі бачили кореспонденти Радіо Свобода.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG