ЦВК офіційно визнала «кіборга» Шараськіна народним депутатом замість Вакарчука

Центральна виборча комісія визнала Андрія Шараськіна народним депутатом від партії «Голос» замість засновника політичної сили Святослава Вакарчука. Це рішення ЦВК ухвалила на черговому засіданні 10 жовтня.

За даними комісії, юристка Аліна Свідерська, яка була під 19-м номером у партійному списку, не надала документи, потрібні для реєстрації її народною депутаткою. Відтак ЦВК надала мандат Андрію Шараськіну.

«Шараськін Андрій Андрійович, народився 20 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник приватного підприємства «Театральна компанія Андрія Шараскіна», член Політичної Партії «Голос», проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20», – йдеться в довідці Центрвиборчкому.

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Андрій Шараськін був учасником бойових дій на Донбасі з 2014 по 2016 рік. Зокрема брав участь у обороні Донецького аеропорту. 8 жовтня партія «Голос» повідомила, що він посяде місце Вакарчука у Верховній Раді.

11 червня народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук оголосив про складання мандата. 18 червня Верховна Рада не змогла достроково припинити його депутатські повноваження – забракло голосів.

19 червня спікер Дмитро Разумков оголосив, що народний депутат Святослав Вакарчук вийшов зі складу фракції «Голос».