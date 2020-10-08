Місце Вакарчука у Раді займе «кіборг» Андрій Шараскін

Місце Святослава Вакарчука у Верховній Раді посяде «кіборг», учасник бойових дій на Донбасі, режисер та актор Андрій Шараскін. Про це повідомила пресслужба «Голосу».

«Зараз він очікує на постанову ЦВК про визнання обраним, щоб подати документи і стати народним депутатом», – мовиться у повідомленні.

Раніше Центральна виборча комісія повідомила, що визнала обраною народною депутаткою України Аліну Свідерську, включену до виборчого списку партії «Голос». У партії пояснили «Укрінформу», чому Свідерська не піде в Раду.

«Сьогодні минув останній день, коли вона мала подати документи в ЦВК, тому автоматично заходить Шараскін. Аліна прийняла рішення лишатися в команді «Голосу», але не заходити в Раду», – заявили у «Голосі».

11 червня народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук оголосив про складання мандата.18 червня Верховна Рада не змогла достроково припинити його депутатські повноваження – забракло голосів.

19 червня спікер Дмитро Разумков оголосив, що народний депутат Святослав Вакарчук вийшов зі складу фракції «Голос».