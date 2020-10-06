На лікарняному через COVID-19 перебувають 22 депутати Ради – Разумков

На лікарняному у зв’язку із виявленням коронавірусної хвороби COVID-19 перебувають 22 народні депутати, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков 6 жовтня в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Станом на сьогодні 22 особи, народних депутатів України, знаходяться на лікарняному з підтвердженим COVID, а загалом 52 народні депутати… або перехворіли, або на жаль, хворіють», — зазначив Разумков.

Він пояснив таке число хворих серед колег тим, що багато депутатів спілкуються із виборцями та громадянами загалом під час роботи в регіонах, а тому «професія накладає свій відбиток».

За словами Разумкова, Верховна Рада не пішла на карантин, а продовжує працювати в режимі комітетів.

30 вересня Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6–9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах.

В Україні станом на 6 жовтня лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19, з них за минулу добу – 4 348. Минулого тижня був оновлений абсолютний рекорд – 4 661 хворий за добу.