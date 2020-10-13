У ЗСУ на COVID-19 хворіє майже 1000 людей

Станом на ранок 13 жовтня у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 939 людей. Про це повідомило Командування медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що всього за пандемії у ЗСУ одужали від COVID-19 2 905 людей, померли – 11.

«На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 428 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 58 осіб», – мовиться у повідомленні.

Як повідомили у ЗСУ, минулої доби зареєстрували 95 нових випадків захворювання.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 27 0587 випадків хвороби. Одужали 116 562 людини, померли – 5 122.