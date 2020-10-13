Українським туристам можна відвідувати 58 країн – МЗС

Українським туристам можна відвідувати 58 країн, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

«Країни, відносно відкриті для українців. Станом на 13 жовтня таких країн 58. З минулого брифінгу, який відбувався 30 вересня, додалося шість країн. Це гарна новина. Поганих новин немає. Нейтральна новина полягає в тому, що ці шість країн, скажімо так, не дуже популярні серед українських туристів: Бахрейн, Перу, Пакистан, Сан-Томе і Прінсіпі, Уганда і Центральноафриканська республіка», – розповів Кулеба.

У червні Міністерство закордонних справ України презентувало інтерактивну мапу світу, у якій збирає інформацію про візи, дозволи та обмеження на в'їзд для українців в умовах пандемії COVID-19.