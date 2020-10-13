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13 жовтня 2020, Київ 11:59
Новини | Коронавірус

Українським туристам можна відвідувати 58 країн – МЗС

За останній два тижні свої кордони для українців відкрили шість країн

Українським туристам можна відвідувати 58 країн, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

«Країни, відносно відкриті для українців. Станом на 13 жовтня таких країн 58. З минулого брифінгу, який відбувався 30 вересня, додалося шість країн. Це гарна новина. Поганих новин немає. Нейтральна новина полягає в тому, що ці шість країн, скажімо так, не дуже популярні серед українських туристів: Бахрейн, Перу, Пакистан, Сан-Томе і Прінсіпі, Уганда і Центральноафриканська республіка», – розповів Кулеба.

У червні Міністерство закордонних справ України презентувало інтерактивну мапу світу, у якій збирає інформацію про візи, дозволи та обмеження на в'їзд для українців в умовах пандемії COVID-19.

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