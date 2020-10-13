Степанов: лікарні забезпечені засобами індивідуального захисту на два-три місяці

Лікарні забезпечені засобами індивідуального захисту на два-три місяці, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«У визначених для лікування COVID-19 медзакладах за всіма без винятку засобами індивідуального захисту в усій країні залишки на 75-92 доби. Це костюми, рукавички, маски, респіратори – за кожним залишки не менше ніж на два місяці», – сказав Степанов.

За його словами, станом на ранок 13 жовтня в Україні зайняті 21 277 ліжок для хворих на COVID-19.

Міністр додав, що максимальна кількість ліжок в Україні – 52 тисячі. В обіг введені 34 154 ліжка, ще 6,5 тисяч ліжок готові до введення в обіг.

Станом на ранок 13 жовтня в Україні зафіксували 27 0587 випадків COVID-19v. Одужали 116 562 людини, померли – 5 122.